AKP'de seçim çalışması: 'Erdoğan ile inşallah bir dönem daha'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Kilis'teki "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, "Birileri gibi yüz kızartıcı suçumuz hiç olmadı. Birileri gibi emanete ihanet eden bir yapımız hiç olmadı. Bu ülkenin, bu milletin bize emanet ettiğine ne ihanet ederiz, ne de ihanet ettiririz" dedi.

"BİR DÖNEM DAHA..."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin gönlünde taht kurduğu görüşünü savunan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolda herkesin elini sıkacak, her bireye dokunacağız. Biz arkamızdaki, yanımızdaki eserlerimizi şu andaki projelerimizi zaten öne koyacağız ve diyeceğiz ki biz yaptık, ve yine biz yapıyoruz. Biz çözeceğiz, Recep Tayyip Erdoğan yapacak yine. Rabbim inşallah bir dönem daha bu memlekete, bu millete, bu ülkeyi hizmet etmeyi nasip etsin ona."