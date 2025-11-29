AKP'de 'yeni anayasa' telaşı mı? Yandaş gazeteden 'iktidar' kulisi: 'Referandum hazırlığı yapılıyor'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni anayasa çalışmaları için oluşturulan 11 kişilik AKP Anayasa Komisyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor.

Şimdiye kadar 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasaları ile çeşitli hükümet sistemlerini ele alan komisyon, 10’dan fazla toplantıda başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter modellerini tarihsel arka planları, uygulama biçimleri ve sonuçlarıyla birlikte değerlendirdi.

Çalışmalarda siyasi istikrar, yürütme-yasama ilişkisi, kriz yönetimi kapasitesi ve halkla kurulan bağlar gibi kriterler de dikkate alınıyor.

KOMİSYON, ERDOĞAN'A SUNUM HAZIRLAYACAK

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, komisyon önümüzdeki süreçte çalışmalarını yoğunlaştırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum hazırlayacak ve geniş katılımlı bir istişare süreci yürütecek.

AKP, yeni anayasa için hem Meclis’te hem toplum nezdinde uzlaşı hedeflerken, referandum için gerekli 360 milletvekili oyu çıtasına ulaşabilmek adına diğer siyasi partilerle temaslarını sürdürecek.

Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki 323 sandalyesiyle birlikte yeni anayasa teklifinin referanduma götürülmesi için en az 37 milletvekilinin desteğine daha ihtiyaç duyuluyor.

"AKP YENİ ANAYASAYI REFERANDUMA GÖTÜRMEK İSTİYOR"

AKP kaynakları, yeni anayasa için Meclis’te 400’ün üzerinde kabul gelse bile süreci referanduma götürmek istediklerini belirtiyor. halkın onayının sürece meşruiyet kazandıracağı ifade ediliyor.