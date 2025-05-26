AKP'deki 'Mehmet Şimşek' kavgası büyüyor... Şamil Tayyar'dan Yeni Şafak'ın manşetine destek: 'Her köşede konuşuluyor'

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşetinde artırılan faizler ve akabinde üretimin düştüğüne dair eleştiriler yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikasının yetersizliğine dair eleştirilerin yer aldığı haberde; "Yaşanan onca olumsuz hadise karşısında tökezlemeyen Türkiye, son 24 aydır yüksek faizle boğuşuyor. Ekonominin önündeki tek engel olarak görülen yüksek faize dayalı Ortodoks para politikası, enflasyonla mücadelede istenilen sonucu vermek bir yana ülkeye ağır yük bindirdi" ifadelerine yer verildi.

TAYYAR'DAN O MANŞETE DESTEK

Yeni Şafak'ın, Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarını manşetten verdiği haberle eleştirmesi, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın da gündemindeydi.

Gazetenin eleştirilerine destek veren Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Şafak’ın bu manşeti hangi saikle attığını bilmiyorum.

İçeriğine baktığımızda ‘rasyonel çöküş’ gibi gazete başlığı kadar karamsar olmasam da eleştirilerin önemli kısmında haklılık payı olduğunu söyleyebilirim.

Yüksek faiz ciddi sorun, krediye erişim büyük problem, sanayici zor durumda, enflasyonla mücadele tekliyor.

Bu tespitler, kimi gazete manşetlerine yansımasa da her köşede konuşuluyor, üreticiler burnundan soluyor.

Nitekim.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek dahil 7 bakan, TOBB yönetimiyle bir araya geldiğinde, daha ağır eleştirilere maruz kaldı.

Yukarıdaki tespitlere ek olarak, TÜİK de ekonomi bürokrasisi de boy hedefi oldu.

Açık açık bakanlara şöyle dediler: ‘Ya politikanız yanlış ya bürokratlar sizleri yanlış yönlendiriyor.’

Ayrıca, her güzergahtaki trafik cezaları ve her küçük esnafın kapısındaki vergi tutanağıyla kaynak oluşturma girişimi de bir başka eleştiri konusu.

Uzunca süredir dile getirdiğim bir başka mevzu, doğru yönlerinin yanı sıra ekonomi politikalarının sadece istatistiki tablolara dayandırıldığı, sosyal yönünün zayıf olduğudur.

Ama şunun altını çizmem gerekir:

Ekonomi politikalarındaki başarı, yalnız bu alandaki tedbirlerle sağlanamaz, siyasi, hukuki, toplumsal ve psikolojik yönleri yabana atılamaz.

Bunun için de topyekun mücadele ihtiyaç vardır."