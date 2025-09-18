AKP'den 18 siyasi partiyle işbirliği: Aralarında Rusya, Çin, Azerbaycan, Güney Afrika ve Küba bulunuyor

AKP, son dönemde, Kazakistan'ın Amanat Partisi, Moldova'nın Sosyalist Partisi, Moğolistan'ın Halk Partisi, Rusya'nın Birleşik Rusya Partisi, Ekvador Ginesi'nin Demokratik Partisi, Güney Afrika'nın Ulusal Kongresi, Azerbaycan'ın Yeni Azerbaycan Partisi, Küba'nın Komünist Partisi, KKTC'nin Ulusal Birlik Partisi, Ruanda'nın Ruanda Vatansever Çevresi, Kosova'nın Demokratik Türk Partisi, Kamboçya'nın Halk Partisi, Çin'in Komünist Partisi, Somali'nin Barış ve İstikrar İçin Birlik Partisi, Etiyopya'nın Refah Partisi, Cibuti'nin İlerleme İçin Halkın Partisi, Özbekistan'ın Liberal Demokrat Partisi ve Sırbistan'ın Adalet ve Uzlaşı Partisi ile mutabakatlara imza attı.

AKP'nin önümüzdeki dönemde, Venezuela, Endonezya, Vietnam, Avustralya, Irak, Japonya Gambiya, Malezya, Macaristan, Tayland, Bulgaristan, Güney Kore, Meksika ve Tanzanya'dan siyasi partilerle de mutabakat zaptına imza atması bekleniyor.

"GLOBALLEŞMİŞ BİR DÜZLEMDE YAŞIYORUZ"

AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Hem ülkelerin hem de siyasi partilerin kendi içerisine kapanma imkanının olmadığı globalleşmiş bir düzlemde yaşıyoruz. Baktığınız zaman dünya yeni meydan okumalarla karşı karşıya. Küresel anlamda savaşların, vekalet savaşlarının, terörün arttığı, iklim değişikliğiyle yeni meydan okumaların meydana geldiği, göç sorununun ülkeleri tehdit ettiği bir ortamda ortak vicdan, vizyon ve akılla hareket edilmesi bir realite haline geldi. Böyle bir ortamda iktidar partilerinin, hükümetlerin ve parlamentoların da ortak bir akılla hareket etmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.