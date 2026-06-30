AKP'den gurbetçilere 'askerlik' muafiyeti geliyor

AKP iktidarının Meclis'e sunacağı Askeralma Kanunu'nda değişiklik teklifiyle çifte vatandaşlık hakkına sahip olup yaşadıkları ülkede zorunlu askerlik görevini yerine getirenlerin, aynı yükümlülüğü Türkiye'de yeniden yerine getirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mevcut uygulamada, bazı ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar kapsamında askerlik hizmeti Türkiye'de tanınabiliyor. Teklifle hangi ülkelerde yaşayan Türklerin faydalanabileceğini belirleme yetkisiyse Milli Savunma Bakanlığında olacak. Yapılacak düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı belirtiliyor.

GURBETÇİLERE 'EMEKLİLİK' DÜZENLEMESİ

Haber Global'in aktardığına göre, hazırlanan pakette, gurbetçilere yönelik bir diğer önemli düzenleme ise emeklilik alanında olacak.

Yurtdışı borçlanması yoluyla emekli olanların, Türkiye'de çalışmaları halinde emekli aylıklarının kesilmesine son verilmesi planlanıyor. Böylece yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanların da Türkiye'deki diğer emeklilerle aynı haklardan yararlanması hedefleniyor.