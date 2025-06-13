İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklanan iki İlbak daha tahliye edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen 2 isim daha tahliye edildi. Dün akşam tahliye oldukları belirtilen kişilerin İlbak Holding’in sahiplerinden Ali İlbak ve Yusuf İlbak olduğu öğrenildi.

Aynı aileden, İlbak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CNBC-e kanalının sahibi olan Murat İlbak da geçen hafta etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadenin ardından ev hapsi şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Ali İlbak ve Yusuf İlbak’ın da tıpkı Murat İlbak gibi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra tahliye edildikleri öne sürüldü.

AÇIK HAVA REKLAMCILIK FAALİYETLERİYLE BİLİNİYORLAR

Madencilikten turizme, inşaattan yayıncılığa kadar 8 farklı sektörde 35'in üzerinde iştiraki bulunan İlbak Holding, Mustafa İlbak ve Murat İlbak'ın eşit ortaklığıyla yönetiliyor. Holding aynı zamanda açık hava reklamcılığı sektöründe önde gelen şirketlerden olarak gösteriliyor.

Bugüne kadar İBB soruşturması kapsamında el konulan 24 şirketten 12’si açık hava reklamcılığı şirketleriydi.

İlbak Holding ortağı Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak ve İlbak ailesinden Yusuf İlbak ile Ali İlbak hakkında 19 Mart günü düzenlenen ilk operasyonlarda gözaltı kararı verilmişti.

İBB soruşturmasında bugüne kadar tutuklanan 150’den fazla kişiden çoğunluğunu iş insanlarının oluşturduğu en az 24 kişi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vererek tahliye edildi.