AKP'den Küresel Sumud Filosu’na saldırıya tepki: 'İnsanlık ittifakını hedef alan barbarlık!'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yapılan her girişimin "asil bir insanlık eylemi" olduğunu belirtti.

"İNSANLIK İTTİFAKINI HEDEF ALAN BARBARLIK"

İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişim asil bir insanlık eylemidir.

İnsanlık adına Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, "İNSANLIK İTTİFAKI"nı hedef alan bir barbarlıktır.

İsrail'in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz.

İsrail, Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir.

İsrail'in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir.

Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz."

21 TEKNENİN ALIKONULDUĞU AÇIKLANDI

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Yunan kara sularına birkaç mil mesafede, uluslararası sularda düzenlediği saldırıda filoya ait 21 teknenin alıkonulduğu bildirildi.

Açıklamada, 17 teknenin İsrail müdahalesini aşarak Yunanistan kara sularına girdiği, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğu belirtildi. Teknelerde 31 Türk aktivistin de bulunduğu aktarıldı.

Filoda yer alan "Tam Tam" isimli teknenin, İsrail deniz komandolarının müdahalesi sırasında arızalandığı ve açık denizde bırakıldığı kaydedildi. Teknede bulunan mürettebat ve aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, teknenin en yakın karaya çekilebilmesi için Yunanistan makamlarıyla görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı da İsrail ordusunun uluslararası sularda gemilere müdahalesini "korsanlık eylemi" olarak nitelendirerek tepki göstermiş, filoda yer alan Türk vatandaşları ve diğer yolcular için ilgili ülkelerle gerekli girişimlerin yapıldığını açıklamıştı.