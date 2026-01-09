AKP'den 'Suriye' açıklaması: 'Doğru adımlar atma zamanı'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de yaşananlar hakkında "Suriye'de Kürt, Arap, Türkmen bütün kardeşlerimizin kaderi bir, geleceği birdir. Zaman, doğru adımlar atma zamanıdır" dedi.

Çelik, Suriye'de SDG ve cihatçı HTŞ arasında devam eden çatışmalar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili Çelik, "Kardeş Suriye'nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir. Bölge barışı için de stratejik anahtar niteliğindedir. Suriye'de 'tek devlet, tek ordu, tek Suriye' ilkesi herkesin hakkını ve geleceğini koruyacak bir çerçevedir" sözlerine yer verdi.

"Kimsenin dışlanmadığı, Suriye'deki herkesin ortak geleceğe sahip olduğu kapsayıcı yaklaşımlar herkesin yararınadır" diyen Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın, tüm etnik ve mezhebi gruplarıyla tüm Suriye'nin bir ve beraber olması için verdiği mücadeleye yıllar ve tüm bölge halkları şahittir. Suriye'de iki ordu ya da devlet dışı silahlı gruplar olması, sadece kötü niyetli güç odaklarının işine yarar. Suriye'de Türkmen, Arap, Kürt ve diğer bütün kardeşlerimizin geleceği aynı istikamete bakmaktadır. Başka yöne bakmaya çalışanların ortak geleceğe suikast girişiminden başka bir işlevi yoktur. Gerçek barış, birlik içinde bir Suriye'den geçer. 'Tek devlet, tek ordu, tek Suriye' ilkesine karşı silah çekenlerin yabancı güç odaklarına hizmet ettiği açıktır."

"ZAMAN, DOĞRU ADIMLAR ATMA ZAMANIDIR"

“Tek devlet, tek ordu, tek Suriye” ilkesine karşı silah çekenlerin yabancı güç odaklarına hizmet ettiği açıktır. Emperyalizme ve siyonizme hizmet eden terör projelerinin birtakım kavramlarla yapılan “siyasi makyajlar”la örtülmesi mümkün değildir. Suriye’de Kürt, Arap, Türkmen bütün kardeşlerimizin kaderi bir, geleceği birdir. Zaman, doğru adımlar atma zamanıdır. Cumhurbaşkanımızın siyaseti, Suriye’deki farklı etnik köken ve farklı mezhebe sahip kardeşlerimiz arasında ayrımcılığa karşı, hepsini kucaklayan 'kardeşlik siyaseti'dir."