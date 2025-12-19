AKP'den 'Suriye' mesajı: 'Önemli bir gelişme...'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının Türkiye ve bölge açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Çelik, “Kardeş Suriye’nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN" VURGUSU

Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik yaklaşımını hatırlatan Çelik, “Cumhurbaşkanımız, kardeş Suriye’nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur” dedi.