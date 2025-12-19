Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'den 'Suriye' mesajı: 'Önemli bir gelişme...'

AKP'den 'Suriye' mesajı: 'Önemli bir gelişme...'

19.12.2025 17:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP'den 'Suriye' mesajı: 'Önemli bir gelişme...'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların yürürlükten kaldırılmasının bölgesel barışa katkıda bulunduğunu belirterek, "ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının Türkiye ve bölge açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Çelik, “Kardeş Suriye’nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN" VURGUSU

Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik yaklaşımını hatırlatan Çelik, “Cumhurbaşkanımız, kardeş Suriye’nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur” dedi.

İlgili Konular: #AKP #Ömer Çelik #suriye