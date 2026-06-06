AKP'den 'yeni anayasa' ile ilgili yeni hamle: 'Politika belgesi' hazırlığı başladı

AKP tarafından yaklaşık bir yıl önce yeni bir anayasa hedefiyle oluşturulan komisyon, Kurban Bayramı’ndan önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yapılan toplantıda, son başlıkları ele aldı.

"POLİTİKA BELGESİ"

Çalışmalarında sona yaklaşan komisyonun, önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi ve yeni anayasada hedeflerin ne olacağı konusunda ana çerçevenin çizilmesi ve AKP’nin bakış açısını ortaya koyan bir "politika belgesi" hazırlaması planlanıyor.

Yetkililer, hazırlanacak metinde maddeler yerine temel hak ve özgürlükler, yasama, yürütme, yargı gibi belli başlı ana konularda oluşturulan başlıklarla ilgili önerilerin yer alacağını ifade etti.

ERDOĞAN'A SUNUCULACAK

Üzerinde çalışılan taslağın bir "anayasa metni" olmadığını belirten yetkililer, çalışmalar tamamlandıktan sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağını ve daha sonra kamuoyuyla paylaşılarak, diğer partilerle müzakere edilmeye başlanacağını aktardı.

Yeni anayasa ile ilgili komisyonda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, AKP Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yer alıyor.

Komisyon geçen yıl oluşturulmuş ve ilk toplantısını haziran ayında yapmıştı.