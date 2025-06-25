AKP'den yeni kanun teklifi: 'Eczanelerde tıbbi kenevir satışı yapılsın'

AKP Grubu, sağlık alanında çeşitli düzenlemeler içeren 29 maddelik bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

Teklifle birlikte, tıbbî amaçlı üretilen kenevirin eczanelerde satışına izin verilmesi öngörülüyor.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında bilgi verdi.

Teklifte en dikkat çeken başlıklardan biri, tıbbî amaçlı üretilen kenevirin eczanelerde satışına izin verilmesi oldu.

Usta’nın açıklamasına göre, “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında, tıbbî kenevirin üretimi, ruhsatlandırılması ve denetimi Sağlık Bakanlığı kontrolünde olacak. Yalnızca bakanlıktan onaylı kurumlarca üretilecek tıbbî kenevir ürünleri, eczaneler aracılığıyla halka sunulacak.

"KONTROL VE GÜVENLİK SAĞLANACAK"

Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada kenevirin sağlık alanındaki faydaları gözetilerek; ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliğinin kapsamı tıbbî ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünleri elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliği olarak genişletilmektedir. Bu kapsamda, kenevir ham maddesine duyulan ihtiyacın kontrollü olarak ülkemizdeki üretimden karşılanması ve sağlık hizmetlerinde rekabet gücünün artırılması da amaçlanmaktadır.

Kenevirin yetiştirilmesi ve hasadına ilişkin süreç Tarım ve Orman Bakanlığının uhdesinde bırakılmakta; tıbbî kenevirin işlenmesi, ihzarı, ihracı, ruhsatlandırılması, kayıt işlemleri, izin ve satışı ise Sağlık Bakanlığının uhdesine verilmektedir. Söz konusu ürünlerin sadece eczanelerde satışına izin verilecek, kontrolü ve güvenliği de bu şekilde sağlanacaktır. Yine elektronik takip sistemi üzerinden de takip edileceklerdir. Halk sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle özel tıbbî amaçlı gıdalar için de ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğü getirilmektedir, tedarik zincirinin korunması amaçlanmaktadır."