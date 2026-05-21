AKP'den yeni vergi düzenlemesi: Teklif Meclis'e sunulacak

AKP milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

EMNİYET'TE YENİ DÖNEM

Yarın TBMM Başkanlığına sunulması beklenen kanun teklifine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına girişte aranan sağlık şartları yeniden düzenlenecek.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da değişikliklere gidilecek. Bu kapsamda, gazete, dergi ve internet haber siteleri ile basın yayın ilkelerine yönelik düzenlemeler yapılacak.

VERGİ DÜZENLEMESİ

Ayrıca, toplu araç satış işlemlerindeki tescil ve kayıt süreleri uzatılacak.

Akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergilerin tahsil güvenliğinin sağlanması ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla da yeni düzenlemelere gidilecek.