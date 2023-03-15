‘AKP, Doğu’da panik içerisinde’

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 07:14

Yula, AKP’nin doğu bölgelerinde özellikle son 10 yılda yürüttüğü politikalar nedeniyle halktaki karşılığının azaldığını söyledi. Yula, “AKP bundan sonra ne yaparsa yapsın bir çare olmayacak. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyaseti, ülkeyi bütünleştiren helalleşme süreci bölgede ciddi karşılık buldu. Helalleşmenin getirdiği taban desteği, bölgede ezber bozan bir yaklaşım sağladı” dedi.

HÜDA PAR’ın ideolojik duruşuna özellikle dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yula sözlerini şöyle sürdürdü:

“HÜDA PAR ile doğrudan bağlantısı olan Hizbullah Gençlik Örgütleri bundan 5-6 yıl önce bölgede neredeyse hakimiyet kurmuştu ve bölgede çok etkindi. HÜDA PAR geçmişte de bir dizi faili meçhul cinayete karışmış olan Hizbullah’ın resmi ayağıdır. Öte yandan AKP seçim günü sandık başına duracak insan arayışında. HÜDA PAR’ın gençlik örgütlenmelerinin yerel güçlerinden faydalanmaya çalışıyorlar. Bunlar artık bölgede Kılıçdaroğlu’nun genel kabule ulaştığını gören AKP’nin bölgede panik içindeki hamleleridir. Cumhur İttifakı, acizliğini HÜDA PAR’a sığınarak gidermeye çalışıyor. Bu karşılık bulmama durumu, sadece bölgeyle de sınırlı değil. Bölgeyle iletişimde olan büyük kentlerdeki nüfuslar da benzer eğilimlerde.”