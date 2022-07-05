Menderes Belediyesi Başkanı Mustafa Kayalar: Gözaltı yok, ifade verdim

05 Temmuz 2022 Salı, 13:17

Demirören Haber Ajansı, İzmir Menderes Belediyesi'ndeki "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındığını idda etti. Başkan Kayalar, yaptığı yazılı açıklama ile gözaltı iddasını yalanladı. İfade vermek için emniyete gittiğini belirten Kayalar, açıklamasında şunları söyledi:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında hakkımda yer alan şahsıma adli işlem uygulandığına dair haberlerin herhangi bir gerçeklik payı yoktur. Soruşturma kapsamında ifademe başvurulmak üzere Mali Şube Müdürlüğüne gelip görevimizi yerine getirdik. Yapılan operasyonla ilgili adli süreç devam etmekte olup, süreci yakından takip ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

CHP'li Menderes Belediyesi'nde bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dün 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonrası açıklama yapan Menderes Belediyesi Başkanı Mustafa Kayalar, 2018’deki ihalelere yapılan denetlemelere ilişkin bazı personeller hakkında adli işlem uygulandığını açıkladı. Kayalar, “Konunun takipçisi olacağız” dedi.

Kayalar, dün yaptığı yazılı açıklamada, operasyona konu olan ihalelerin geçmiş döneme ait olduğu vurgulayarak şunları söyledi:

Kayalar, "04.07.2022 tarihinde Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı çalışanlarımız hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan çalışanların çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış çalışanlar olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Bu münasebet ile konuyla ilgili sürecin yasal takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız" açıklamasını yapmıştı.

Menderes Belediyesi, 2019’da yapılan yerel seçimler öncesinde AKP'li Bülent Soylu’nun yönetimindeydi.