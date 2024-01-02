AKP döneminde dış borç 351 milyar dolar büyüdü, bunun 5 milyarı Suudi Arabistan’dan geldi

Yayınlanma: 02.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2024 - 04:00

AKP döneminde kamunun ve Merkez Bankası’nın dış borcu 154 milyar dolar arttı. CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporuna göre yükselen bu borcun 5 milyar dolarını Riyad’daki Süper Kupa maçında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinin yer aldığı pankart ile Atatürk tişörtlerine izin vermeyen Suudi Arabistan’dan alınan döviz oluşturuyor.

CHP’nin raporunda şöyle denildi: “Suudi Arabistan’ın, Riyad’da oynanmayan Süper Kupa maçındaki tutumu ‘Borç alan emir alır’ atasözünü bir kez daha doğruladı.”

CHP raporunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Türkiye’nin dış borç stokunun Eylül 2023 itibarıyla 482.6 milyar dolara kadar yükseldiğini açıkladığı anımsatıldı.

Dış borç stokunda son yıllarda yaşanan en kritik gelişmenin ise kısa vadeli dış borçların hızlı yükselişi olduğuna işaret edilen raporda, Eylül 2023 itibarıyla dış borç stokunun 168.9 milyar dolarını kısa vadeli, 313.8 milyar dolarını ise uzun vadeli dış borçların oluşturduğu kaydedildi.

