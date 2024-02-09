AKP Eskişehir'de toplu istifa: 'Onurumuz zedelendi'

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:15

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:15

AKP Eskişehir anketlerinde önde çıktığı belirtilen Faruk Güler, Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmedi. Bunun üzerinde AKP'de peş peşe istifalar yaşandı. Sarıcakaya ilçe teşkilatı ve mahalle başkanlarının da aralarında bulunduğu 80 kişi partisinden istifa etti.

İstifaların ardından Sarıcakaya belediye binası önünde toplu fotoğraf verildi.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Güler, istifalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Araştırmalarım sonrasında elde ettiğim bilgiler neticesinde şahsıma yönelik verilen sözlerin tutulmayacağını fark ettim. Bunun farkına varmamız şahsımın ve dava arkadaşlarımızın onurunu zedeledi.

Bu nedenle de AKP üyeliğimden istifa ettiğimi, AKP'nin aday adaylığından da çekildiğimi noter kanalı ile AKP Eskişehir İl Başkanlığı'na ilettim. Yaşanan tüm bu süreç boyunca gelişmeler hakkında AKP Sarıcakaya İlçe Yönetimi'ni de bilgilendirdim. Sonuç olarak; ben ve yola çıktığım dava arkadaşlarım süreçten duyduğumuz haklı rahatsızlıklardan dolayı AKP ile bağımızı sonlandırmak durumunda kaldık”