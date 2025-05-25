AKP Gençlik Kolları Başkanı İbiş'ten Özgür Özel'e yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bursa'da yaptığı mitingde AKP'li gençlere seslenmiş ve "Genel başkanınız sahadaki topu almış kolunun altına koymuş, 'Oynamam oynatmam' diyor. Topu keseceğim, bir daha amaç yok diyor. AK Gençlik, dededen topu alın. 'Topu ver biz maç yapacağız' deyin" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Özgür Özel'e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İbiş, şunları yazdı:

"Posta Güvercini Özgür Özel partisinin üye sayısı kadar genç üyesi olan AK GENÇLİK’e, bize seslenmiş.

Öncelikle bu ses kendi sesin mi yoksa Silivri’den aldığın talimatlar mı?

İmamoğlu’nun sana top toplayıcılık verdiği yerde sen AK Gençliğe sesleniyorsun. Kendi gençlerini yedek kulübesinde bekletirken, siyasette en çok gençlere yer veren lidere sesleniyorsun.

Öncelikle kendi partinin gençlerine seslen de seni Silivri’nin posta güvercini olmaktan kurtarsınlar!

Bizim Genel Başkanımız ilk günden bu yana hep sahada, gol üstüne gol atıyor.

Siz ise sahte lisans ile sıra bize gelir mi diye bekliyorsunuz."