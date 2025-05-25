AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 'Hiç endişeniz olmasın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız'

Yayman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AKP Muğla İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Yayman, "Büyük eserleri büyük liderler, büyük milletler gerçekleştirir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Partimiz sessiz devrimler yapmaya devam ediyor. Hiç endişeniz olmasın milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor ve ilk yapılacak seçimlerde inşallah onu bir kez daha Başkan yapacağız. Muğla'dan bir kez daha sesleniyoruz, sayın Cumhurbaşkanımız biz sizin yeniden Başkan olmanızı istiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" demişti.

MHP lideri Bahçeli bu çıkışa, "Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur" ifadeleri ile karşılık vermişti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Erdoğan'a, "'Bir daha aday olmayacağım' diyerek bana bir lütufta bulunmuyorsun. Bir daha aday olma imkanın yok. Sen aday olamazsın zaten" yanıtını vermişti.