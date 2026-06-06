AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan 'referandum' çıkışı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın başkanlığında AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Hayati Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı; güçlü ekonomi, güçlü demokrasi, güçlü hukuk ve güçlü devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Yüzyılı, geçmişinden güç alan, geleceğini güvenle inşa eden büyük Türkiye idealinin adıdır" dedi.

"ANAYASA YAPMAK MİLLETİN HAKKIDIR"

Yeni anayasa ihtiyacından bahseden Yazıcı, "Anayasa yapmak milletin hakkıdır. Çünkü egemenliğin sahibi millettir ve siyasi kurumların, bunun en öncüsü olan parlamentonun önemli toplantı salonlarında, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' özdeyişi yer alır. Dolayısıyla bunu hayata geçirmek, her alana bu egemenliğin etkin olduğunu ortaya koymakla kaimdir" dedi ve şöyle devam etti:

"Bugüne kadar şöyle irdelediğimiz zaman ilk anayasa hareketimiz 1876'dır. Kurtuluş Savaşı dönemi var, Cumhuriyet'in kuruluş süreci var 21-24 anayasaları ve çok partili demokratik hayata geçtikten sonra iki anayasamız olmuş; 61-82 anayasaları. Bu anayasaları darbeciler yapmış. Darbe yapmışlar, milletin iradesini bir yana koymuşlar.

Millete ait anayasa yapma hakkını o hakkı nerden aldılarsa kullanmak suretiyle anayasa inşa etmişler. Halen de bu nitelikte yapılmış bir anayasayla yönetiliyoruz. Önümüzdeki dönemin en önemli gündem başlıklarından biri, milletin özgür iradesinin ürünü olan yeni bir anayasa yapmaktır. İyi işleyen ve kurumsallaşmış demokrasi en büyük kazanımımızdır".

'REFERANDUM' ÇIKIŞI

Yeni anayasaya için referandum ile karar verileceğini vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:

“Küresel ve bölgesel gelişmelerin hızlandığı, savaşların, çatışmaların, soykırım ve insanlara karşı işlenen suçların olağanlaştığı bir dönemde Türkiye olarak insanlığın yeni anayasası ile umut veren bir ülke olmayı ciddi şekilde hedefliyoruz. AKP olarak yeni anayasaya yönelik fikir hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Yeni anayasa komisyonu da 1 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda AKP olarak hazır bir şekilde anayasa yapım sürecini başlatacağız. Tüm siyasi partileri yeni ve sivil anayasaya katkı vermeleri konusunda içtenlikle ve özenle çağrıda bulunuyoruz. Yeni anayasa talebi herhangi bir siyasi partinin değil, doğrudan milletimizin talebidir. Anayasayı günlük siyasi hesapların veya kişisel amaçların bir gereği olarak değil, milletimizin geleceğinin güvencesi olarak değerlendiriyoruz.

Bizler yeni anayasa çalışmalarını bir siyasi polemik alanı değil, milletimizin tarihi bir sorumluluğu olarak görüyoruz. Tüm siyasi partilerin bu meseleye ön yargılardan uzak yapıcı bir anlayışla yaklaşması gerektiğine inanıyoruz. Anayasa yapmak, milletimize ait tekel bir haktır. Toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılımıyla yapılacak anayasa için son sözü yine millet söyleyecek, yani referandumla hayat bulacaktır. Türkiye'nin ikinci yüzyılına yakışacak olan ülkemizi yeni bir anayasaya kavuşturmak, önemli hedeflerimiz arasındadır."

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE KARARLIYIZ’

Terörsüz Türkiye konusunda tarihi bir yere ulaşıldığını ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:

“Türkiye yıllardır terör nedeniyle ağır bedeller ödemiş bir ülkedir. Binlerce evladımızı şehit verdik. Milyarlarca dolarlık kaynağımızı terörle mücadele etmek için kullanmak zorunda kaldık. Cumhur İttifakımızın güçlü iradesi ve devletimizin kararlı duruşu ile bugün terörle mücadelede tarihi bir yere ulaşmış bulunuyoruz.

Hedefimiz terörün tamamen gündemden çıktığı, huzurun ve kardeşliğin kalıcı şekilde tesis edildiği bir Türkiye. Terörsüz Türkiye yalnızca bir güvenlik hedefi asla değildir. Aynı zamanda demokrasi, kalkınma ve kardeşlik hedefidir. 86 milyonun ortak geleceğine sahip çıkmak iradesidir.

Bu toplumun mayası sağlamdır, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin ebedi kılmak üzere üzerimize düşen dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlılıkla inşa etmeye devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize ulaşma yolunda samimiyiz, kararlıyız, netiz ve dirayetliyiz. Algı operasyonlarıyla, dedikodularla sürecin sekteye uğramasına asla izin vermeyeceğiz. Amacımız iç cephemizi güçlendirmek, terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir.”

‘KOLTUK KAVGASINA DÜŞMELERİ ÜZÜCÜ’

Hayati Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ana muhalefet partisi milletin sorunlarına çözüm üretmek yerine kendi siyasi krizlerini yönetmeye çalışmaktadır. Sürekli değişen söylemler, kendi içine yaşanan çekişmeler ve liderlik tartışmaları ana muhalefetin ülke meselelerinden ne kadar uzaklaştığını maalesef göstermektedir. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, kavgalarla ve iç hesaplaşmalarla vakit kaybetmeden bir muhalefet değil, ülkenin geleceğine katkı sunan, yapıcı ve siyaset anlayışı doğrultusunda icrai faaliyette bulunan güçlü bir muhalefet olmaktır.

Bir süredir CHP'de yaşananlar sadece ve sadece siyasetin itibarsızlaşmasına hizmet ediyor. Bu olaylar ne yazık ki siyaset kurumuna olan güveni de zedelemekte ve azaltmaktadır. Milletin oylarıyla göreve gelenlerin, millete karşı sorumluluğunu yerine getirmek yerine koltuk kavgasına düşmesi üzücüdür.”