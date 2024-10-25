AKP Genel Başkan Yardımcısı'ndan TUSAŞ açıklaması: Hayat devam ediyor, ne yapalım?

Yayınlanma: 25.10.2024 - 13:18

Güncelleme: 25.10.2024 - 13:18

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AKP Yerel Yönetimler Başkanlığının Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlediği 'Deneyim Paylaşım' toplantısında konuştu.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı nedeniyle üzüntülü olduklarını belirten Yılmaz, TUSAŞ'ın teröristlerin canını en çok yakan bir yer olduğunun göstergesi olduğuna dikkati çekerken "Allah hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Yaralılarımız da var hastanelerde. Rabb'im onlara şifa versin. Hayat devam ediyor. Ne yapalım?" dedi.

Yılmaz'ın konuşmasındaki o bölüm şöyle:

"TUSAŞ'ta dün hiçbir şekilde mesaiye ara verilmemesi, hakikaten güzel bir gelişme. Dün sabah sanki hiçbir şey olmamış gibi o tam bağımsız milli savunma mücadelesinin inşası için 'Biz bir neferiz, arkadaşlarımız şehit oldu. Onların cenazelerine katılırız. Oradan da geliriz işimizin başına' diyen o kahramanlar yine dün orada işlerine, güçlerine devam ettiler. Kardeşlerim, Allah hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Yaralılarımız da var hastanelerde. Rabb'im onlara şifa versin. Hayat devam ediyor. Ne yapalım? Bu coğrafyada bu topraklarda bu tam bağımsızlığı, tam bağımsız milli savunma sanayisini kurmanın da bedelini bize ödetmeye çalışıyorlar. Demek ki bu kolay olsaydı bundan önce de yapılabilirdi ama gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki vurguları, daha doğrusu AK Parti'mizin bu konudaki savunma sanayisi politikalarındaki bağımsızlığı elde etmek ve dışa bağımsızlığı bitirmek için verilen mücadelenin haklı sebeplerini bu olaydan da görüyoruz."