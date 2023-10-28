AKP Genel Merkezi önünde Gazze sloganları: Miting değil icraat
Ankara’da bir grup İsrail saldırısı altındaki Gazze için AKP Genel Merkezi önünde toplandı. Grup “Miting değil icraat” sloganları attı.
Ankara’da bir grup İsrail’in akşam saatlerinde ağır bombardıman başlattığı Gazze için ellerin Filistin bayraklarıyla AKP Genel Merkezi önünde toplandı.
AKP Genel Merkezi önünde Gazze sloganları: Miting değil icraathttps://t.co/qElcS7Tjxq pic.twitter.com/1lLpDsxhNf— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 27, 2023
Sosyal medyada paylaşılan videoda grubun Filistin “Miting değil icraat”, “Miting değil hareket” sloganları attığı görüldü.
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