AKP, gideceklerin yerine isim bulmakta zorlanıyor: Kabinede değişiklik

Yayınlanma: 15.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2025 - 04:00

Değişikliğin hazirana kaldığı ileri sürülürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun görevden alınacak isimlerden biri olduğu öne sürüldü.

Uraloğlu’ndan boşalacak koltuk için ise partinin eski yerel yönetimler başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın ismi geçiyor. Parti kaynakları, kabinede koltuğu riskte olan isimlerin yerine yeni bir isim bulmakta zorlanıldığının altını çiziyor.

‘DAĞ FARE DOĞURMAZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerdeki ağır yenilginin ardından partide önemli değişiklikler yapacağının sinyalini vermişti. Muhalefetten transfer edilen isimler, parti içinde tartışmaya neden olurken gözler kabinede yapılacak değişikliklere çevrildi.

Parti kaynakları, kabinedeki değişimde “dağın fare doğurmayacağı” yorumunu yapıyor. Kurmaylar, kabine değişikliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un koltuğunun riskte olduğuna işaret ediyor.

‘TRANSFER OLMAYACAK!’

Uraloğlu’ndan boşalacak koltuk için ise partinin eski yerel yönetimler başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın ismi geçiyor. Ancak koltuğu riskte olan diğer isimler yerine yeni isimler bulunamadığına dikkat çekiliyor. AKP kurmayları, kabineye milletvekili isimlerden transfer yapılmayacağını da belirtiyor. Bu duruma gerekçe olarak ise “Anayasa değişikliği görüşmelerinde Meclis aritmetiğini riske atmak istenmemesi” gösteriliyor.