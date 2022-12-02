AKP Grup Başkanvekili açıkladı: Başörtüsü teklifi imzaya açıldı

02 Aralık 2022 Cuma, 18:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamıştı. Daha sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da topa girmiş, “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ diye seslenmişti.

Erdoğan, daha sonra başörtü konusunu "Hodri meydan" diyerek referanduma götürmeyi teklif etmiş, Kılıçdaroğlu ise bu kez, “Ne oldu, çakma Orban'lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?” karşılığını vermişti.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ İMZAYA AÇILDI

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Zengin, "Başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifini Cumhur İttifakı olarak bugün imzaya açtık. Haftaya Meclis Başkanlığı'na sunacağız" dedi.

BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığı’na önümüzdeki hafta sunulacak. Teklif, TBMM’de imzaya açıldı. Hayırlı olsun. Meclis'te grubu ve üyesi bulunan siyasi partilerimizi ve her bir milletvekilimizi, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması için anayasal güvence getiren; aileyi, neslimizi ve geleceğimizi koruyan hükümleri içeren kanun teklifine 'kabul' oyu vermeye davet ediyorum. Bu önemli kanun teklifinin, milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin vereceği destekle Meclisimizde kabul edileceğini umut ediyorum. Gelin 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etmenin onurunu birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.