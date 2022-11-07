Kritik Kabine Toplantısı başladı: Masada 'enflasyon' ve 'başörtüsü' var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 16.20 itibarıyla başladı. Ekonominin ilk gündem maddesi olduğu toplantıda, Adalet Bakanı Bozdağ'ın başörtüsü düzenlemesine ilişkin görüşmeler hakkında sunum yapması bekleniyor.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, saat 16.20 itibarıyla Saray'da başladı.
Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Bu kapsamda enflasyonla mücadele ilk sırada yer alacak. 'Enflasyonla mücadalede' alınan tedbirlerin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.
İşçi, memur ve emekliler için yılbaşında yapılacak zamma ilaveten verilmesi planlanan refah payının da gündeme alınacağı tahmin ediliyor.
ANAYASADA 'BAŞÖRTÜSÜ' DEĞİŞİKLİĞİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ise başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifi için muhalefet ile yaptığı görüşmeler hakkında sunum yapması bekleniyor.
Rusya-Ukrayna savaşı ile tahıl koridorunun işleyişi masada olması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.
Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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