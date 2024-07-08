AKP Grup Başkanvekili Erdoğan'a 'sokak hayvanları' raporunu sundu: 'Evvela insan ardından hayvan...'
AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak hayvanlarına ilişkin hazırladıkları raporu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu bildirdi.
Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim" ifadelerini kullandı.
"EVVELA İNSAN ARDINDAN HAYVAN"
Yenişehirlioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sokaklarda aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanacağına, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır.
Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir.
Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."
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