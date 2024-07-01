Yenilik Partisi, sokak hayvanları yasasının geri çekilmesini istedi

Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:22

Güncelleme: 01.07.2024 - 10:22

Yenilik Partisi’nin Parti Sözcüsü Kemal Çiftçi, sokak hayvanları yasasının geri çekilmesi hakkında dün açıklama yaptı. Çiftçi, açıklamada partinin genel merkezinde 28.06.2024’de Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın katılımıyla, Ankara Hayvan Hakları Platformu temsilcilerinden Prof. Dr. Turhan Menteş ve Aygül Umaçlı ile kamuoyunda “Sokak Hayvanları Yasası” olarak bilinen tasarı hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını kaydetti.

‘VAHŞİCE BİR UYGULAMA’

Yasayla ilgili tartışmaların odağının tasarıda yer aldığı ileri sürülen, “Sahiplenme ilanından itibaren 30 gün içinde sahiplenilmeyen sokak köpeklerinin iğne ile uyutulması” noktası olduğunu belirten Çiftçi, “Sokak köpeklerinin iğne ile uyutulması hususunun tasarıda ‘ötanazi’ kavramı olarak geçeceği basına yansıdı. ‘Ötenazi’ kavramı ise başlı başına yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebilecektir. Yerel yönetimlere sokak hayvanlarının bakımını ve kontrolünü sağlama sorumluluğunun verilmesi, kısırlaştırma ve aşılama programlarının zorunlu olarak uygulanması yerindedir. Ancak, köpeklerin, kuduz hastalığı, bulaşıcı hastalık taşıması, saldırganlıklarının artmış ve rehabilite edilemeyecek boyutta vahşi bir hal almış olması gibi toplumsal tehlike oluşturan durumlar dışında, öldürülmeleri doğru değildir ve vahşice bir uygulama anlamına gelmektedir” dedi.

KANUN’U ETKİN UYGULAYIN

Çözümün 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yer alan hükümlerin etkin şekilde uygulanması olduğunun altını çizen Çiftçi, “Sokak hayvanlarının toplumsal bir tehlike ve tehdit olmaktan kısa süre içerisinde çıkarılabilmeleri ve sokaklarımızın hem yurttaşlarımız hem de sokak hayvanları için daha güvenli hale getirilmesi imkan dahilinde bulunmaktadır. Mesele, esasında Siyasal İslamcı zihniyetin, tıpkı kendisi gibi düşünmeyenleri yargı yoluyla baskılaması gibi kedi ve köpekler başta olmak üzere, hayvanlara duyduğu sevgisizlik ve tahammülsüzlük anlayışıyla bağlantılıdır. İşin özünde bu siyasal İslamcı zihniyetin belirli hayvanlara duymuş olduğu antipati bulunmaktadır. Sokak hayvanlarına yönelik acımasız uygulamaların yasaklanması ve suç kabul edilmesi gerekmektedir. Bu uygulamaların kamu görevlilerince yapılması, cezayı ağırlaştırıcı sebep kabul edilmelidir. TBMM’de yer alan milletvekillerini, sokak hayvanları yasa tasarısındaki sokak köpeklerinin kontrolsüz bir şekilde katledilmelerine yol açacak tasarının yasalaşmasına karşı çıkmaya, hayvan katliamına ortak olmamaya çağırıyoruz; tasarı sahiplerini de tasarıyı geri çekmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.