AKP Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin'den ilk açıklama

31 Ekim 2022 Pazartesi, 23:03

AKP MYK toplantısı bugün yapıldı.

Toplantının sürdüğü sıralarda; AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın bu akşam AKP Grup Başkanvekilliğinden “affını istemesinin” ardından Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili olarak atandı.

Zengin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mahir Ünal’a teşekkür ederek, AKP grubunda millete hizmet için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Uzun yıllardır partimizde birlikte görev yaptığımız 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal’a hizmetleri, emekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti Grubumuzda hep birlikte Milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz. — Av. Özlem Zengin ???? (@AvOzlemZengin) October 31, 2022

Zengin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Uzun yıllardır partimizde birlikte görev yaptığımız 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal’a hizmetleri, emekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti Grubumuzda hep birlikte Milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz.





Genel Merkez’den… AK Parti Grubuna… Milletimiz, Meclisimiz, Ülkemiz için çalışmaya devam.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, MYK ve MKYK Üyelerimize, Milletvekillerimize, dualarını iyi dileklerini ileten bütün dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Genel Merkez’den…

AK Parti Grubuna…

Milletimiz, Meclisimiz, Ülkemiz için çalışmaya devam.????



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, MYK ve MKYK Üyelerimize, Milletvekillerimize, dualarını iyi dileklerini ileten bütün dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. — Av. Özlem Zengin ???? (@AvOzlemZengin) October 31, 2022

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da Zengin'in kendinine yaptığı açıklamayı "Özlem Zengin, 'Benim için sürpriz oldu' dedi. Olayın şöyle yaşandığını aktardı: 'Ünal'ın istifa yönünde bir tasarrufu olunca Cumhurbaşkanımız bir kadınımız bu göreve getirilmesinin iyi olur' dedi. Çarşamba günü seçim olacağını söyledi" sözleriyle aktardı.

''BİR YANDAN DA HÜZÜNLÜYÜM''

Terkoğlu'nun aktardığına göre, Zengin istifa kararını Ünal'ın verdiğini ifade etti.

Terkoğlu, ''Özlem Zengin, Ünal'ın kararının kendisine ait olduğunu söyledi. Hatta Erdoğan'ın toplantıda bu kararın Ünal'a ait olduğunu aktardığını da ifade etti.

Biz Mahir Ünal ile çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. 2005'den beri zaten birlikte çalışıyoruz, bir yandan da hüzünlüyüm'' diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Mahir Ünal, 21 Ekim’de Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti. Ünal’ın bu sözleri kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Ünal’ın bu sözlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tepki göstermişti.

Mahir Ünal, konuya ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada ise “Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum” demişti.

Ünal, bu akşam ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ““Bugün itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” diyerek AKP Grup Başkanvekilliği görevinden istifasını duyurmuştu.