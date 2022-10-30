AKP'li Mahir Ünal'dan tepkilere yanıt: 'Cumhuriyetin evladıyım'

30 Ekim 2022 Pazar, 20:02

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 21 Ekim'de Kahramanmaraş Kitap Fuarında bir kültürel etkinlikte yaptığı konuşmada “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hâsılı bütün düşünmemizi yok etmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Ünal'ın cumhuriyet karşıtı sözleri tepki toplamış, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ise yargıya taşımıştı.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yaşasın cumhuriyetimiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri" ifadesini kullandı.

Ünal, şunları kaydetti:

"21 Ekim'de Kahramanmaraş Kitap Fuarı'ndaki bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmama ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum. Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yüceltme idealini kendisine ilke edinmiş bir kişi olarak kendimi, Cumhuriyetin fikri hür irfanı hür bir evladı olarak görüyorum. Cumhuriyet düşmanı olmak bence, Cumhuriyeti 'donmuş bir göl zannetmekle' mümkündür. Oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyeti 'her dem kendini yenileyen coşkun bir nehir' olarak ele almak gerekir"