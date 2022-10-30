AKP'li Mahir Ünal'dan tepkilere yanıt: 'Cumhuriyetin evladıyım'
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, cumhuriyeti hedef alan sözlerinden geri adım atarak, “Yaşasın cumhuriyetimiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri” dedi.
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 21 Ekim'de Kahramanmaraş Kitap Fuarında bir kültürel etkinlikte yaptığı konuşmada “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hâsılı bütün düşünmemizi yok etmiştir” ifadelerini kullanmıştı.
Ünal'ın cumhuriyet karşıtı sözleri tepki toplamış, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ise yargıya taşımıştı.
Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yaşasın cumhuriyetimiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri" ifadesini kullandı.
Ünal, şunları kaydetti:
"21 Ekim'de Kahramanmaraş Kitap Fuarı'ndaki bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmama ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum. Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yüceltme idealini kendisine ilke edinmiş bir kişi olarak kendimi, Cumhuriyetin fikri hür irfanı hür bir evladı olarak görüyorum. Cumhuriyet düşmanı olmak bence, Cumhuriyeti 'donmuş bir göl zannetmekle' mümkündür. Oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyeti 'her dem kendini yenileyen coşkun bir nehir' olarak ele almak gerekir"
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/nBoVRMOSrO— Mahir Ünal ???? (@mahirunal) October 30, 2022
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Mengü'den Perinçek'e yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok!'
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- ‘Türkçe öldü, yaşasın Arapça’cılara ithaf
- ABD'den Rusya'ya tahıl koridoru çağrısı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'başkent'lere mesaj
- Başarır ile Mustafa İnal birbirine girdi