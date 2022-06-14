AKP hükümetinin başarısız adımları her geçen gün yabancı ayrımcılığını körüklüyor

14 Haziran 2022 Salı, 04:00

Hükümetin göçmenlerle ilgili politikaları birçok kesim tarafından eleştiriliyor. Düzensiz göçün yarattığı tablo beraberinde birçok sorunu doğuruyor. Atılmayan adımlar nedeniyle yurttaşların güvenlik kaygısı artarken bir diğer taraftan da ayrımcılık kendisini gösteriyor. İstanbul Ataşehir’e bağlı Yenisahra’da da benzer bir tablo ortaya çıktı.

Yabancı uyruklu kişiler tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen 15 yaşındaki S. Ç. adlı çocuk kaçmaya çalışırken araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Ataşehir Yenisahra Mahallesi’nde meydana geldi. Olayın ardından mahallede bulunan kalabalık bir grup S.Ç’nin tartıştığı iddia edilen kişilerin kağıt toplayıcılık yapması nedeniyle Yenisahra’daki kağıt toplama depoları basıldı. Kalabalık grup, depoları ateşe vermek istedi, içeride bulunan 17 yaşında bir çocuk da bıçaklandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun taburcu edildiği belirtildi.

"TEKBİR GETİRİYORLARDI"

Kâğıt toplayıcılarının örgütlendiği Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Dinçer Mendillioğlu, kâğıt toplayıcıların hukuki ve ekonomik olarak zaten çok zor koşullarda yaşadığını belirtirken şimdi de böyle bir olayla hedef haline geldiklerini ifade etti. Mendillioğlu, yaşanan depo baskınına ilişkin şunları söyledi:

“Yaşadığımız olaylarda hedef gösterildik. Kağıt toplayıcılık zaten çok zor bir meslek onun üzerine bir de bununla uğraşıyoruz. Olayın yaşandığı andan itibaren üç gün depolarımıza baskın yapıldı. Kalabalık gruplar tekbir getirerek dükkânları bastı. Karşılarına kim gelirse saldırıyorlar. Kimlik soruyorlar. Hatta bıçaklanan çocuk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söylemesine, bizim olaylarla ilgimiz yok demesine rağmen bıçaklandı. Burada Afgan, Suriyeli çalıştırmayacaksınız deyip yapıyorlar bunu. Bu süreçte güvenlik güçlerine de haber verildi.”

"DENGELİ YÜRÜTÜLMELİ"

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Mahmut Tanal da göçmen sorunun ciddi bir güvenlik sorunu olduğunun altını çizdi. Tanal “Bu sorunu görmezden gelemeyiz. Güvenlik ve insan hakları konusu birbirinin yerine de geçmemeli, dengeli biçimde yürütülmeli. Birisi için diğerinden vazgeçemeyiz” diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konu hakkında açıklama yapan İstanbul Valiliği, “taksirle öldürme” olayıyla ilgili olarak iki şüphelinin yakalandığını, trafik kazasını yapan kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını, olaya neden olan yabancı uyruklu kişinin ise tutuklandığını açıkladı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.