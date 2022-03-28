AKP İBB Meclis Üyesi Amine Kaba istifa etti: 'Adaletten uzaklaşma ve liyakatsizlik gibi sebeplerle...'
AKP İBB Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Kaba, gerekçe olarak AKP'nin 'adaletten uzaklaştığını' söyledi ve 'makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliğini' örnek gösterdi.
AKP Üsküdar Kadın Kolları yönetiminde görev yapan, Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı olarak çalışan ve Üsküdar ile İBB Meclis üyesi Amine Cansu Kaba, partisinden istifa etti.
Kaba, partisinden ayrılma gerekçesini "19 yaşımda, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır" ifadeleriyle duyurdu.
Kaba, istifasının gerekçesini şöyle açıkladı:
"Mahalle Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayıp, Üsküdar Kadın Kolları yönetiminde görev yaptığım, Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı olarak çalıştığım, Üsküdar ve İstanbul Belediye Meclis üyeliği görevlerini üstlendiğim Ak Parti'den bugün itibariyle istifa ediyorum.
19 yaşımda, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır."
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