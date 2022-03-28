AKP'nin kurucu isimlerinden Cüneyd Zapsu şirketini satıyor
AKP’nin kurucularından iş insanı Cüneyd Zapsu'nun 2013'de kurduğu enerji şirketini elden çıkardığı ortaya çıktı.
AKP’nin kurucu isimlerinden biri olan, iş insanı Cüneyt Zapsu'nun 2013'de kurduğu Solarpower Enerji Üretimi adlı şirketini sattığı belirtiliyor.
Dünya'dan Kerim Ülker'in yazısına göre 7 milyon TL’lik sermayesi bulunan şirketi ise tekstilde Anadolu’nun önemli üreticilerinden olan Güçlü Grup alıyor.
Buna göre Güçlü Ailesi, Zapsu’nun firmasının tamamını almak için görüşmelerini tamamladı ve resmi onayları aldı.
2001 ile 2008 yılları arasında AKP MKYK üyeliği görevinde bulunan Cüneyt Zapsu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Başbakanlık döneminde danışmanlığını üstlenmişti.
BİM'İN KURUCUSU
Zapsu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Başbakanlık döneminde danışmanlığını üstlenmişti. İş hayatına Almanya'da üniversiteye devam ettiği dönemde babasının kurduğu tekstil şirketiyle başlayan Zapsu, ardından önce kardeşi ile birlikte fındık ihracatına adım atmıştı. 1985 yılında Balsu Gıda'yı ve daha sonra Teksu'yu kuran Zapsu, 1995 yılında da BİM alışveriş mağazaları zincirini kurdu.
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