AKP içinde bu kez de 'Venezuela' krizi: Bahçeli ve Uçum tepki gösterdi, Saray ‘ABD’ diyemedi!

ABD’nin Venezuela’ya yönelik müdahalesi sonrası AKP iktidarının uzun süre sessiz kalması siyasi kulislerde tartışma yarattı. Bu sessizliği bozan ilk isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olurken, Bahçeli’nin açıklamaları AKP içinde yaşanan görüş ayrılıklarını da açığa çıkardı.

Bahçeli’ye destek veren eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un çıkışları, gündem oldu.

BAHÇELİ’DEN BEKLENMEDİK ÇIKIŞ

AKP medyasının Maduro karşıtı yayınlarla ABD’ye övgüler dizdiği bir dönemde Bahçeli’den gelen açıklama dikkat çekti.

Bahçeli, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik girişimi, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle karşılaştırdı.

Bahçeli açıklamasında, “15 Temmuz 2016’da Türk Milleti’nin iradesiyle sonuç alamayan ABD, bugün Venezuela’da benzer bir yöntemi devreye sokmuştur” ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca mesajını ilettiği CNN Türk’e yayın politikasını bu çerçevede şekillendirmesi yönünde çağrıda bulundu.

SOYLU VE UÇUM’DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Bahçeli’nin açıklamasının ardından AKP cephesindeki sessizliği bozan iki isim öne çıktı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “15 Temmuz’da durduğumuz yerdeyiz” diyerek Bahçeli’ye açık destek verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise, "Milli devletler birçok açıdan ontolojik tehdit altındadır. Bunlara Maduro olayıyla birlikte ‘emperyalist haydut devlet’ tehditi de görünür şekilde eklenmiştir. Bugün her zamankinden çok daha fazla anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmek, milli devletlerin anti-emperyalist işbirliğini güçlendirmek gerekiyor. Başka bir seçenek kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

AKP’DE DERİN SESSİZLİK

Soylu ve Uçum’un açıklamalarına rağmen AKP yönetiminden ve Saray’dan kapsamlı bir değerlendirme gelmedi.