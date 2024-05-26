AKP iktidarı yayımladıkları genelgelere karşın lüks harcamalardan hiç vazgeçmiyor: Tasarrufun adı var!
Son yayımladığı kamuda tasarruf genelgesi ile emekçilerin haklarını budayan AKP, 2018’den beri taşıt ve bina kiralamaları için 10.7 milyar lira harcadı.
Tasarruf genelgelerine karşın
taşıt ve hizmet binası
kiralamaları için bütçeden
milyarlarca lira harcama yapılıyor.
Yerel seçimin ardından yeni bir
tasarruf genelgesi yayımlayan
AKP iktidarı, 2018’den bu yana
bütçeden sadece “mal ve
hizmet alım giderleri”
kapsamında taşıt ve
bina kiralamaları için
10.7 milyar lira harcama
gerçekleştirdi.
Üstelik taşıt ve hizmet
binası kiralama giderleri 2021 yılında
yayımlanan tasarruf genelgesinin
ardından adeta sıçrama yaptı. 2021’de
371.5 milyon lira olan taşıt kiralama
bedelleri tasarruf genelgesinin
yayımlanmasının ardından bir
yıl sonra 1.4 milyar liraya çıktı.
Hizmet binası kiralama bedelleri de
ekonominin yanlış faiz politikası
ile 2022’de 916.1 milyon lira iken
2023’te 1.1 milyar liraya fırladı.
NEDEN UYMUYORSUNUZ?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, devletin ülkedeki en büyük kiracı olduğunu belirterek 2021’deki tasarruf genelgesinin ardından bütçeden yapılan kira ödemelerinin fırladığına vurgu yaptı. Bakırlıoğlu, “Bir de tasarruf genelgesi olmasaydı ne kadar harcarlardı acaba” sorusunu yöneltti. Uygulamalara bakıldığında tasarrufun “T”sinin bile görülmediğine işaret eden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:
“Madem bu genelgelere
uymayacaksınız, neden
çıkarıyorsunuz? 2021’de yayımlanan
bu tedbirlere uyulsaydı geçen hafta
yayımlanan tasarruf ve verimlilik
paketine gerek bile kalmazdı.
Son 20 yılda gerçekleştirilen
özelleştirme ile kamu kurumları
ancak kiralık binalarda hizmet
verebilir hale getirildi. Geçtiğimiz
günlerde tasarruf tedbirleri
kapsamında kamuda yeni binaaraç kiralanmasına kısıtlama
getirildi. Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi’nin lüks araç kiralaması
sonra da Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel
Dönüşüm Başkanlığı’na yeni bir bina
kiralaması yapıldığı basında yer
aldı.” Bakırlıoğlu, binanın kirasının
en az 1 milyon liranın üzerinde
olduğunun tahmin edildiğini belirtti.
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