AKP iktidarı yayımladıkları genelgelere karşın lüks harcamalardan hiç vazgeçmiyor: Tasarrufun adı var!

Yayınlanma: 26.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.05.2024 - 04:00

Tasarruf genelgelerine karşın taşıt ve hizmet binası kiralamaları için bütçeden milyarlarca lira harcama yapılıyor. Yerel seçimin ardından yeni bir tasarruf genelgesi yayımlayan AKP iktidarı, 2018’den bu yana bütçeden sadece “mal ve hizmet alım giderleri” kapsamında taşıt ve bina kiralamaları için 10.7 milyar lira harcama gerçekleştirdi.



Üstelik taşıt ve hizmet binası kiralama giderleri 2021 yılında yayımlanan tasarruf genelgesinin ardından adeta sıçrama yaptı. 2021’de 371.5 milyon lira olan taşıt kiralama bedelleri tasarruf genelgesinin yayımlanmasının ardından bir yıl sonra 1.4 milyar liraya çıktı. Hizmet binası kiralama bedelleri de ekonominin yanlış faiz politikası ile 2022’de 916.1 milyon lira iken 2023’te 1.1 milyar liraya fırladı.



NEDEN UYMUYORSUNUZ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, devletin ülkedeki en büyük kiracı olduğunu belirterek 2021’deki tasarruf genelgesinin ardından bütçeden yapılan kira ödemelerinin fırladığına vurgu yaptı. Bakırlıoğlu, “Bir de tasarruf genelgesi olmasaydı ne kadar harcarlardı acaba” sorusunu yöneltti. Uygulamalara bakıldığında tasarrufun “T”sinin bile görülmediğine işaret eden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Madem bu genelgelere uymayacaksınız, neden çıkarıyorsunuz? 2021’de yayımlanan bu tedbirlere uyulsaydı geçen hafta yayımlanan tasarruf ve verimlilik paketine gerek bile kalmazdı. Son 20 yılda gerçekleştirilen özelleştirme ile kamu kurumları ancak kiralık binalarda hizmet verebilir hale getirildi. Geçtiğimiz günlerde tasarruf tedbirleri kapsamında kamuda yeni binaaraç kiralanmasına kısıtlama getirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin lüks araç kiralaması sonra da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na yeni bir bina kiralaması yapıldığı basında yer aldı.” Bakırlıoğlu, binanın kirasının en az 1 milyon liranın üzerinde olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

