'AKP iktidarında kadının adı yok'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 19:29

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 19:29

DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, dün Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nin düzenlediği Eşitlikçi Politikalar Zirvesi’ne katıldı.

Kadınların bankacılık sektöründe fiili olarak görev almasının önünü DP kurucusu 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın açtığını hatırlatan Aksoy, şöyle konuştu:

“Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) sonra en eski ve en köklü partiyiz. 77 yıllık bir partiyiz ve bizim kurucu liderimiz sayın Celal Bayar, 1926’da Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurulmuş olan Cumhuriyetimizin Türk Medeni Kanunu'nda imzası olan bir kişidir, tek eşliliğin Türkiye’ye getirilmesinde önemli rol oynayan önderimizdir. Arkasından kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasına ilişkin 5 Aralık 1934'te Anayasa'da yapılan değişiklikte önemli bir rol oynamıştır ve en önemlisi İş Bankası’nı kurduğunda da kadınlarımızın bankacılık sektöründe fiilen çalışması, aktif görev alması ve tamamen önünün açılmasını sağlamıştır ve Celal Bayar’ın ısrarıyla önemli sayıda kadın İş Bankası’nda istihdam edilmiştir. Dolayısıyla bizim esasınsa geçmişimiz geleceğimizin en büyük teminatıdır. 14 Mayıs’taki seçimlerde DP Başkanımız Sayın Gültekin Uysal ve masadaki diğer liderlerimizle İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğiz.”

“GÜN TARTIŞMA, EGO GÜNÜ DEĞİL BİRLİK GÜNÜ”

“Tarih tekrarlıyor ve birleşe birleşe güçleniyoruz. Yürümekte zorlanıyoruz, nefes almakta zorlanıyoruz ama yalnız değiliz. Hükümetin korktuğu şey bu zaten. Biz birleşiyoruz ve güçleniyoruz, onlar ise küçülerek güç kaybediyor. Gün birlik günüdür, gün tartışma, ego günü değildir. Bugün anlaşamadığımız konular olabilir, bir ailenin de içinde anlaşamadığı konular vardır ama aile asla dağılmaz, o yüzden anlaşamadığımız konular olsa bile ikinci plana atılması lazım. Biz geleceğimizi kurtarmak zorundayız.”

“KADININ AKP İKTİDARINDA ROLÜ YOK, ADI YOK”

Cumhur İttifakı’nın kadını 100 yıl geriye götürecek ittifaklar içinde bulunduğunu belirten Aksoy, “Bugün HÜDA-PAR, Yeniden Refah gibi partilerin açıklamalarında görüyoruz ki; kadının AKP iktidarında rolü yok, adı yok. HÜDA-PAR’la yapılan ittifaka Sayın Özlem Zengin ve Derya Yanık karşı çıktı ama ittifak kurulduktan sonra itiraz eden olmadı. Demek menfaat esasında bir ülkenin geleceğinden çok daha kıymetli onlar için” dedi.

Türkiye’nin bir dönüm noktasında olduğunun altını çizen Aksoy, “Biz şu an tarih yazıyoruz. Atatürk’ün bize sağladığı seçme ve seçilme hakkını doğru kullanacağız. Bize bugün tarihi görev düşüyor. Çocuğumuzu, ailemizi nasıl koruyorsak sandıklarımızı da öyle koruyacağız. Rekor düzeyde katılım sağlanması gerekiyor. Müşahit olun, sandık sorumlusu olun, muhakkak o seçime katılın. Aktif görev alın ve sayımdan sonra muhakkak okulun önünde toplanın. Sonra da Türk bayraklarınızı alıp ilçe seçim kurullarının önünde olun. Sandıklarımızı korumak zorundayız, Cumhuriyetimizi korumak zorundayız, kendimizi korumak zorundayız. Ortak değerimiz, asla ama asla vazgeçemediğimiz ilk dört maddedir. Ortak değerimiz Türkiye’nin geleceğidir, özgür ve bağımsız olmasıdır” dedi.