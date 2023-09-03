AKP İl Gençlik Kolları’na yeni atama!
AKP Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na Serdar Bağcı atandı. Önceki başkan ‘görevi bırakmıştı’.
3 Ağustos günü AKP Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı’nın görevi bırakmasının ardından yeni başkan Ali Kerem Cilalı olmuştu.
Cilalı’nın dün görevi bırakmasının ardından yerine Serdar Bağcı atandı.
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