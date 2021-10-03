AKP ile CHP arasında videolu atışma: Erdoğan'ın attan düştüğü anı paylaştı
AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan arasında, sosyal medyada videolu atışma gerçekleşti.
İzmir’in AKP’li milletvekili Hamza Dağ ile CHP’li vekili Tuncay Özkan arasında Twitter’daki videolu atışma dikkat çekti.
Tuncay Özkan Twitter hesabından, Abant Gölü etrafında yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaştı. Özkan videoya, “Emin adımlarla iktidara…” notunu düştü.
Özkan’ın paylaşımına yanıt ise AKP’li Hamza Dağ’dan geldi. Özkan’ın paylaşımını alıntılayan Dağ, Kılıçdaroğlu’nun yıllar önce yukarı doğru çıkan yürüyen merdivenden inmeye çalıştığı anları paylaşarak “Emin misiniz?” dedi.
Dağ’ın paylaşımına yanıt veren Özkan, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003 yılında “Cihan” adlı attan düştüğü anları paylaştı. Özkan, “Eminim. Kesinlikle. Hiç şüphen olmasın.” ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşımlar:
Eminim. Kesinlikle. Hiç şüphen olmasın. https://t.co/CdRl9oETil pic.twitter.com/9moyWC5YnV— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) October 3, 2021
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