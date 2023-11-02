AKP ile ittifak yapılmasını savunan İYİ Partili vekil istifa etti

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti’den istifa etti. Hatipoğlu, partisinin AKP ve MHP ile ittifak yapması gerektiğini savunuyordu.

AA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 13:36
AKP ile ittifak yapılmasını savunan İYİ Partili vekil istifa etti
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İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu,sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Daha önce yerel seçimlerde AKP-MHP ile ittifak yapılmasını savunan Hatipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i de bilgilendirerek İyi Parti’den istifa ediyorum.”


Nebi Hatipoğlu İyi Parti istifa

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