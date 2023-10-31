İYİ Parti'nin Safranbolu adayı Hakan Peker: Endişem yok, çok rahatım

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:49

Güncelleme: 31.10.2023 - 18:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Safranbolu belediye başkan adayı olarak şarkıcı Hakan Peker’i açıklamıştı.

Peker, Safranbolu’da gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Peker, Safranbolu’da olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, “Bütün anılarım, çocukluk anılarım burada. Safranbolu bana göre Karadeniz’in bir incisi, Batı Karadeniz’in özellikle. Tarihi miras kentimiz. Yani 19 kentten bir tanesi” dedi.

“Bugüne kadar çok güzel şeyler olmuş ama bana göre hak ettiği yere gelememiştir” diyen Peker, “Turizmde, kültürde ve sanatta benle bağdaştığı için, ben Safranbolu olduğum için bu yörenin çocuğu olduğum için buraya dokunmak için belediye başkanı olmak istedim. Yoksa benim belediye başkanlığı olmak gibi herhangi bir kaygım ve endişem olmadı. O yüzden çok rahatım. Kendimi evimde gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Peker, belediye başkanı olduğunda Safranbolu’yu en güzel ve kaliteli seviyeye, çalışma arkadaşlarıyla birlikte getireceklerini söyledi.

Toplantıda Peker’e İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Orkun Kanber ve il ile ilçe teşkilatları da eşlik etti.