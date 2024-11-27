AKP internette ‘had bildirdi’

Yayınlanma: 27.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.11.2024 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bütçesi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda Bakan Abdulkadir Uraloğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, sosyal medya konusunda dünyadaki uygulamaları anlatırken, şunları söyledi:

“Bakın, ben 58 yaşındayım, 3 kızım, 2 kız torunum var. Yani oraya koyulan her şeye biz susacak mıyız ? Bütün milli ve manevi değerlerimize hakaret edilen ve hiçbir disiplini olmayan bir mecraya hiç müdahale etmeyelim mi” çıkışını yaptı.

‘DAHA ÖZGÜRLÜKÇÜYÜZ’

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Instagram ve X’e getirdiği erişim engellerini “unutan” Uraloğlu, sosyal medya platformları sağlayıcılarından kesinlikle çok daha özgürlükçü bir yaklaşımımız var” iddiasında bulundu. Kamu özel işbirliği (KÖİ) projelerini de savunan Uraloğlu, bütçe ve kredi olanaklarına baktıklarını, eğer bunlar olmuyorsa yap-işlet-devret modeline gittiklerini söyledi.