AKP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol kimdir? Recep Erol nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AKP'nin İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol oldu. Peki, AKP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol kimdir? Recep Erol nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:52
AKP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol kimdir? Recep Erol nereli, kaç yaşında?
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Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Büyükçekmece  Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Büyükçekmece  Belediyesi Başkan Adayı Recep Erol oldu. Peki, AKP İstanbul Büyükçekmece  Belediye Başkan adayı Recep Erol kimdir? Recep Erol nereli, kaç yaşında?

RECEP EROL KİMDİR?

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 12 Kasım 1968 tarihinde doğan Recep Erol, ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Doğan Erol ve annesi, 93 Harbi'nde Bulgaristan'dan göç ederek Türkiye'ye yerleşmişlerdir. Recep Erol'un ismi, doğduğu ay olan Receb Ayı'nın ilk gününe denk gelmesi nedeniyle babası tarafından Recep olarak belirlenmiştir. Eğitim hayatına Büyükçekmece İlkokulu'nda başlayan Recep Erol, ardından Büyükçekmece Lisesi'nde ortaöğrenimini tamamlamıştır. Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sakarya Mühendislik Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler Akademisi'nde başarıyla tamamlamıştır. 1990 yılında özel sektörde muhasebe sorumlusu olarak iş hayatına adım atan Recep Erol, kısa sürede Muhasebe Müdürü ve Mali Müşavir olarak Türkiye ekonomisinin önemli firmalarından birinde görev almıştır. 1998 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ünvanıyla kendi danışmanlık şirketini kurarak serbest meslek hayatına başlamış ve günümüze kadar aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir.


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