AKP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper Bayraktar kimdir? Serkan Toper Bayraktar nereli, kaç yaşında?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AKP'nin İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper Bayraktar oldu. Peki, AKP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper Bayraktar kimdir? Serkan Toper Bayraktar nereli, kaç yaşında?
Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Beşiktaş Belediyesi Başkan Adayı Serkan Toper Bayraktar oldu. Peki, AKP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper Bayraktar kimdir? Serkan Toper Bayraktar nereli, kaç yaşında?
SERKAN TOPER BAYRAKTAR KİMDİR?
Aslen Kars Kağızmanlı olan Serkan Toper, 13 Mart 1979 tarihinde Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul 1-2-3 sınıfları Sivas-Yıldızeli ilçesinde tamamladıktan sonra ilkokul 4 ve 5. sınıfları, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak mesleğe başladı. 2002 yılından bu yana serbest avukatlık yapmaktadır. Müvekkil ağırlığını şirketler, haberciler, sanatçılar ve müzik adamları oluşturmakla, ceza hukuku , şirket danışmanlığı, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri ve de Medya hukuku ağırlıklı çalışmalar yürütmektedir.
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