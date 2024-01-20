Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 15:58

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Esenyurt Belediyesi Başkan Adayı Hamit Öncü oldu. Peki, AKP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü kimdir? Hamit Öncü nereli, kaç yaşında?

HAMİT ÖNCÜ KİMDİR?

Hamit Öncü, 1979-2004 seneleri arasında öğretmenlik ve idarecilik gibi eğitim alanındaki görevlerde bulunmuştur. 1994 yılında Refah Partisi'nin Kıraç Belediye Başkan adayı olarak siyaset sahnesine adım atan Hamit Öncü, yerel yönetim alanındaki ilk deneyimini kazanmıştır. 2004-2009 seneleri arasında Kıraç Belediye Başkanı olarak görev yapan Hamit Öncü, yerel yönetimdeki liderliğiyle dikkat çekmiştir. 2015 senesinde AKP'nin 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Sekreterya ve Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev almıştır.