AKP Kadın Kolları Başkanı'ndan Özlem Çerçioğlu'na: 'Binlerce dava kadınına bedel...'

AKP Aydın İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı, Şükran Güngör Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Toplantıya AKP Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İl Başkanı Mehmet Erdem, İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit ile il ve ilçe teşkilatları katıldı.

Özlem Çerçioğlu, salondaki AKP'lilere seslenirken "Çok çalışacağız. Daha çok çalışmaya hazır mısınız? Cumhurbaşkanımızı Aydın’da birinci parti yapmaya hazır mısınız? Sizlerin desteği olmadan asla başarıya ulaşamayız. Sizlerin o büyük desteği yanımızda olursa, biz Aydın’da tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra konuşan AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise Çerçioğlu’na övgü dolu sözlerle teşekkür etti. Ercan; "Bu dava kardeşlerimizin yanına çok yakın zamanda büyükşehir belediye başkanımızı kattık ki, binlerce dava kadınına bedel. ’Efe’ deyince, ’Aydın’ın efesi’ deyince akla ilk gelen Özlem Çerçioğlu başkanımız. Değerli başkanımız gönül belediyeciliğini zaten yapan, gönlüyle her daim bizimle olan bir isimdi. Resmen de AK Parti belediyeciliğine geçerek Cumhurbaşkanımızın 1994’te başlattığı Ak belediyecilik anlayışını Aydın’da en güzel şekilde sürdürüyor" ifadelerini kullandı.