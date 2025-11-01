Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP Kadın Kolları Başkanı'ndan Özlem Çerçioğlu'na: 'Binlerce dava kadınına bedel...'

AKP Kadın Kolları Başkanı'ndan Özlem Çerçioğlu'na: 'Binlerce dava kadınına bedel...'

1.11.2025 17:32:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
AKP Kadın Kolları Başkanı'ndan Özlem Çerçioğlu'na: 'Binlerce dava kadınına bedel...'

AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, CHP'den partisine geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu överken "Bu dava kardeşlerimizin yanına çok yakın zamanda büyükşehir belediye başkanımızı kattık ki, binlerce dava kadınına bedel" ifadelerini kullandı.

AKP Aydın İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı, Şükran Güngör Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Toplantıya AKP Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İl Başkanı Mehmet Erdem, İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit ile il ve ilçe teşkilatları katıldı.

Özlem Çerçioğlu, salondaki AKP'lilere seslenirken "Çok çalışacağız. Daha çok çalışmaya hazır mısınız? Cumhurbaşkanımızı Aydın’da birinci parti yapmaya hazır mısınız? Sizlerin desteği olmadan asla başarıya ulaşamayız. Sizlerin o büyük desteği yanımızda olursa, biz Aydın’da tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra konuşan AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise Çerçioğlu’na övgü dolu sözlerle teşekkür etti. Ercan; "Bu dava kardeşlerimizin yanına çok yakın zamanda büyükşehir belediye başkanımızı kattık ki, binlerce dava kadınına bedel. ’Efe’ deyince, ’Aydın’ın efesi’ deyince akla ilk gelen Özlem Çerçioğlu başkanımız. Değerli başkanımız gönül belediyeciliğini zaten yapan, gönlüyle her daim bizimle olan bir isimdi. Resmen de AK Parti belediyeciliğine geçerek Cumhurbaşkanımızın 1994’te başlattığı Ak belediyecilik anlayışını Aydın’da en güzel şekilde sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Özlem Çerçioğlu #AKP Kadın Kolları

İlgili Haberler

Özlem Çerçioğlu, köylü kadınlarla yaptığı ürün alım sözleşmesini iptal etti
Özlem Çerçioğlu, köylü kadınlarla yaptığı ürün alım sözleşmesini iptal etti AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Halk Ege Et mağazalarının köylü kadınlardan yaptığı ürün alım sözleşmelerini iptal etti.
Çerçioğlu AKP’ye geçti, konser boş kaldı: Haberi yapan gazeteci tutuklandı
Çerçioğlu AKP’ye geçti, konser boş kaldı: Haberi yapan gazeteci tutuklandı AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yaptığı belediye konserinin boş kaldığını duyuran bir haber yapan gazeteci Emin Aydın, tutuklandı. Aydın, aynı zamanda AKP'ye geçen Meclis üyelerinin suratlarına tükürüldüğü haberini de yapmıştı.
İddia: Özlem Çerçioğlu'ndan Aleyna Tilki ve Edis'e veto!
İddia: Özlem Çerçioğlu'ndan Aleyna Tilki ve Edis'e veto! CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun belediyenin konser listesinden Edis ve Aleyna Tilki'yi çıkardığı iddia edildi.