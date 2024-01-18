Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:31

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Fırat Görgel oldu. Peki, AKP Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir? Fırat Görgel kaç yaşında, nereli?

FIRAT GÖRGEL KİMDİR?

Fırat Görgel, 5 Haziran 1982 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Babası emekli öğretmen, annesi ise ev hanımıdır. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Fırat Görgel, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak eğitimine devam etmiştir. 2004 yılında bu fakülteden mezun olan Görgel, üniversite yıllarında çeşitli öğrenci kulüplerinde yöneticilik ve başkanlık görevlerini üstlenmiştir. Mezuniyetinin ardından, 2005 yılı Aralık ayında Kahramanmaraş Barosu'nda stajına başlamış ve aynı yılın Aralık ayında stajını tamamlamıştır. 2006 yılı itibariyle Kahramanmaraş'ta serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 2004 yılında AK Parti üyesi olarak siyasi arenaya adım atan Görgel, 2006 yılından itibaren AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları'nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve yönetim kurulu üyeliği ile yürütme kurulu üyeliği gibi önemli pozisyonlarda yer almıştır.