AKP Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez kimdir? İsmet Ölmez kaç yaşında, nereli?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin Hakkari Belediye Başkanı adayı belli oldu. AKP Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez olarak duyuruldu. Peki, AKP Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez kimdir? İsmet Ölmez kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:28
AKP Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez kimdir? İsmet Ölmez kaç yaşında, nereli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez oldu. Peki, AKP Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez kimdir? İsmet Ölmez kaç yaşında, nereli?

İSMET ÖLMEZ KİMDİR?

İsmet Ölmez, Hakkarilidir. İş insanıdır.


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