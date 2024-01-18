AKP Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez kimdir? İsmet Ölmez kaç yaşında, nereli?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin Hakkari Belediye Başkanı adayı belli oldu. AKP Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez olarak duyuruldu. Peki, AKP Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez kimdir? İsmet Ölmez kaç yaşında, nereli?
Player Alanı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez oldu. Peki, AKP Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez kimdir? İsmet Ölmez kaç yaşında, nereli?
İSMET ÖLMEZ KİMDİR?
İsmet Ölmez, Hakkarilidir. İş insanıdır.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
- Erbakan'dan Erdoğan'a 'ek zam' tepkisi
- Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
- TBMM’de 'bez parçası' tartışması
- Büyükçekmece Belediyesi’ne operasyon!
- Bilecik'te hasat bitti, kazanlar kaynamaya başladı!
- İletişim başkanının park etmesine izin vermedi...
- İşte tam liste...
- Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler!
- Hastanelere Körfez kancası!