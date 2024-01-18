AKP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk kimdir? Mehmet Öntürk kaç yaşında, nereli?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin Hatay Belediye Başkanı adayı belli oldu. AKP Hatay Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk olarak duyuruldu. Peki, AKP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk kimdir? Mehmet Öntürk kaç yaşında, nereli?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Hatay Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk oldu. Peki, AKP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk kimdir? Mehmet Öntürk kaç yaşında, nereli?
MEHMET ÖNTÜRK KİMDİR?
Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970’te Hatay Kırıkhan’da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Yüksel’dir.
İktisatçı, Sanayici, Çiftçi; Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdi.
Tarım ve Tarıma Dayalı İşletmecilik Yapmaktadır. Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
2002-2007 Yılları arasında AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı Görevinde bulundu. 24. Dönem AK Parti Hatay Milletvekili seçildi. Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu, Çevre ve KİT Komisyonu Üyeliklerinde bulundu.
MEHMET ÖNTÜRK EVLİ Mİ?
İyi düzeyde İngilizce bilen Öntürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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