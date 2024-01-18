AKP Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya kimdir? Özkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:05

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:05

Özkan Çetinkaya 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AKP Karabük Belediye Başkan adayı oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Karabük Belediye Başkan adayını Özkan Çetinkaya olarak duyurdu. Yerel seçimlerde Karabük'ten aday olan Özkan Çetinkaya'nın hayatı merak edildi.

ÖZKAN ÇETİNKAYA KİMDİR?



AKP Karabük’te 31 Mart Yerel seçimleri öncesi belediye başkan adayını Özkan Çetinkaya olarak belirledi

Daha önce AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanlığı, Belediye meclis üyeliği ve son olarak AK parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, 31 Mart Yerel seçimlerinde AK Parti’nin Karabük Belediye Başkan adayı oldu.



