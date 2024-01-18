AKP Kilis Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç kimdir? Ekrem Olğaç kaç yaşında? Ekrem Olğaç ne iş yapıyor?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:54

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Siirt Belediye Başkan adayını Ekrem Olğaç olarak duyurdu. Yerel seçimlerde Siirt'ten aday olan Ekrem Olğaç'ın hayatı merak edildi.

EKREM OLĞAÇ KİMDİR?

Ekrem Olğaç 1982 tarihinde Siirt’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Siirt’te tamamladıktan sonra 2008 yılında Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını Siirt’te yaptıktan sonra 2009 yılında 4 avukat ve 2 stajyer avukatla birlikte hukuk ofisi açarak mesleğine başladı. 2012-2018 yılları arasında Siirt Barosunda Saymanlık ve Baro Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. 2012-2015 yıllarında Ak Parti Siirt Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüttükten sonra, 2015-2018 yılları arasında Ak Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevini üstlendi. 2018-2019 yılları arasında Ak Parti Siirt Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 20 Kasım 2019 tarihinden itibaren Ak Parti Siirt İl Başkanlığı görevini yürütmekte olan Olgaç, evli ve sevimli bir kız çocuğu babasıdır.