Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:47

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat oldu. Peki, AKP Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat kimdir? Reşit Polat kaç yaşında, nereli?

REŞİT POLAT KİMDİR?

Reşit Polat 15 Şubat 1975, Kilis'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis Belediye Meclis Üyeliği ve Kilis İl Başkanlığı yapmıştır. TBMM 25.ve 26. Dönemde Kilis Milletvekilidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 2023 yılında eski danışmanı Ahmet Zorlu'nun Gaziantep'te 800 gram uyuşturucuyla yakalanması büyük yankı oluşturdu ve tepki çekti. Polis ekipleri uyuşturucu operasyonu yaptığı sırada aynı araçta kendisinin bulunduğu iddia edildi.