AKP kongresinde dikkat çeken ayrıntı... Erdoğan, CHP'yi 'terör örgütünün sloganını' kullanmakla eleştirdi, sonra FETÖ'den tutuklanan isimle poz verdi

Yayınlanma: 02.02.2025 - 15:40

Güncelleme: 02.02.2025 - 15:40

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün AKP Manisa 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

“Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı üzerinden CHP’yi hedef alan Erdoğan, “Trajikomik durumu söylemek isterim; adliye önünde polise karşı attıkları slogan 1971 yılında Ziraat Bankası’nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar taramışlar, bula bula soyguncuların, katillerin sloganını bulmuşlar. Belediye soyanların sloganına dönüşmüş. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Kırmızı kart gibi bu yeni sloganları da CHP’ye çok yakışmış. Biz olsak bu sloganı onlara tavsiye ederdik” dedi.

Erdoğan, “Türkiye’nin ana muhalefet partisinin; DHKP-C’li alçaklar tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcımızın (Mehmet Selim Kiraz) adını taşıyan adalet sarayının önünde, elinde asker, polis kanı olan marjinal sol örgütlerin sloganıyla polise saldırdığını görüyoruz. Öyle hakaretler, tehdit dolu cümleler kullanıyorlar ki karşılarındaki kitlenin yüzü kızarmıyor” ifadelerini de kullandı.

‘İTİBAR KAYBI GÖRMEDİM’ DEMİŞTİ!

CHP’yi “terör örgütünün sloganını” kullandığını iddia ederek eleştiren Erdoğan’ın katıldığı söz konusu kongrede FETÖ soruşturmasında 9 ay tutuklu kalan Hayrullah Solmaz divan üyesi seçilmesi dikkat çekti. Solmaz, sahnede Erdoğan’la birlikte poz verdi.

Solmaz’ın imaj yenileyerek bıyığını kestiği de görüldü.

Solmaz, kongreden kısa süre önce ise eski HDP Manisa İl Başkanı Abdurrahman Aras ile katıldığı programda “Bu devletin zaman zaman kimi döveceği belli olmaz. Abdurrahman Aras’ı PKK’lı diye beni de FETÖ’cü diye dövdüler. Bu şehir (Manisa) bizim gibi hapiste yattığı halde ‘Abdurrahman Aras PKK’dan hapis yattı, teröristtir, bu ülkeyi bölmek istiyor’ demedi. Her yerde itibarlı yaşamaya devam ediyor. Ben de itibar kaybı görmedim. Devletin dayak sırası bize geldi. Bize de iki tokat patlattı, dokuz ay hapis yattım. FETÖ’cü dedi, mal varlığımıza el koydu” demişti.

‘SOLU BİLMEDEN AHKAM KESMESİN’

CHP Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede “Erdoğan’ın ya bilgi kaynakları doğru değil. Ya danışmanları yanlış bilgi veriyor ya fikir uçuşması var ya da bilerek toplumu yanıltıyor. Bir kere tespiti doğru değil. Bahsettiği slogan Alman şair Bertolt Brecht’in kitabından isminden çıkan ve Türkiye’deki siyasi literatüre 1980 sonrasında girip, işçi eylemlerinde ortaya çıkmıştır. Bahsettiği DHKP-C ise 1990’lı yıllardan sonra kurulumuş bir örgüt. Hem örgüt, hem sloganın ortaya çıkışı 1980 sonrası. Ama kendisi 1971’e atıf yapıyor” dedi.

Adıgüzel, “Erdoğan’ın 1971’deki terörist dedikleri, Dolmabahçe’de ABD askerlerini denize dökerken kendisi ve fikirdaşları o 6. Filo’yu kıble yapıp namaz kılıyorlardı. Onlarla aynı safa duruyorlardı. Suçladığı, terörist dediği çocuklar siyonizme ve emperyalizme karşı dururken; kendisi 6. Filo ile yan yana duruyordu. Ne dediğini bilerek konuşması gerekiyor. Sol hakkında fikir sahibi olmadan, solun tarihini bilmeden sol konusunda ahkam kesmesin” ifadelerini kullandı.

‘O GÜN AĞLARKEN, BUGÜN KÜFÜR ETMESİN’

Sadece Erdoğan’ın söz konusu konuşmayı yaptığı kongredeki divan başkanı değil, TBMM’de AKP sıralarında FETÖ’nün dizinin dibinde oturan milletvekilleri de olduğunu söyleyen Adıgüzel, “Eğer 15 Temmuz’la beraber buna terör örgütü dediyse o zaman bu ülkenin yurtsever gençlerine terörist diye laf atacağına önce yanındaki teröristleri temizlesin” tepkisini gösterdi.

Adıgüzel, “Ahmet Kaya’nın şiirleriyle şarkılarıyla cezaevine giderken ağlayan adamdı. O gün ağlarken, bugün küfür etmesin. İyi bir iş yapmak istiyorsa yanındaki FETÖ’cüleri temizlesin” diye konuştu.